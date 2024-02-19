«Вынуждены были сдаваться»: Пушилин о большом количестве пленных в Авдеевке Пушилин сообщил о большом количестве пленных бойцов ВСУ в Авдеевке

Фото: МО Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военнослужащие в ходе боев в Авдеевке взяли в плен большое количество украинских солдат. По его словам, бойцы ВСУ были вынуждены сложить оружие, чтобы сохранить себе жизнь. Глава региона подчеркнул, что более точную информацию о количестве пленных обнародует Министерство обороны РФ.

Пленных достаточно большое количество. <...> В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество, — сообщил Пушилин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке и водрузили на промышленном объекте флаги России. Подразделения ВСУ тем временем продолжили беспорядочное отступление, отметили в ведомстве. Несмотря на проведенную зачистку, ВС России продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ с помощью артиллерии и авиации, добавили в министерстве.