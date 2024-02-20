Авдеевка, Работино, Славянск. ВС РФ пробивают оборону ВСУ: что дальше

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль коксохимический завод (АКХЗ) в Авдеевке. Это позволило отодвинуть линию соприкосновения от столицы Донецкой Народной Республики. Еще недавно предприятие было крупным укрепленным пунктом Вооруженных сил Украины. Над какими новыми территориями теперь могут взять контроль российские войска, чего ждать от них этой весной и как обезопасить гражданское население от украинских атак — в материале NEWS.ru.

Когда ВС РФ взяли под контроль Авдеевку

Как доложил в субботу министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, российская армия установила полный контроль над Авдеевкой в 13 километрах от Донецка. За несколько часов до этого руководство ВСУ объявило о планах вывести войска из населенного пункта, чтобы избежать их попадания в котел.

По словам Шойгу, взятие под контроль Авдеевки позволило обезопасить Донецк от ударов ВСУ. Путин назвал завершение операции важной победой и большим успехом и поздравил военнослужащих. Глава государства также направил телеграмму командующему войсками группировки «Центр» Андрею Мордвичеву, отметив части и соединения, которые отличились в операции.

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

В течение минувших выходных ВС РФ оттесняли ВСУ с территории АКХЗ. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные, находившиеся там, особого сопротивления не оказали. По словам главы республики Дениса Пушилина, они предпочли сдаться в плен, чтобы покинуть предприятие живыми.

Что за АКХЗ в Авдеевке, почему он важен

В понедельник, 19 февраля, Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ полностью взяли под свой контроль АКХЗ в Авдеевке. По данным ведомства на административных зданиях завода вывешены российские флаги. Как добавили в Минобороны, украинские войска продолжают отступление из населенного пункта.

АКХЗ расположен к северо-западу от Авдеевки и до начала боевых действий считался крупнейшим коксохимическим заводом в Европе. В 2021 году на его долю пришлось 27,7% производства всего украинского каменноугольного кокса.

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт, бывший депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский напомнил, что, по сути, вся Авдеевка была мощным укрепрайоном ВСУ. «Весь город состоит из соединенных между собой укрепрайонов, но, поскольку на коксохиме, как на „Азовстали“, были подземные сооружения, он наиболее укреплен. Поэтому взять и выкурить оттуда остатки подразделений противника было очень сложной задачей», — подчеркнул он.

В Минобороны РФ добавили, что продолжат наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Нaродной Республики.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Вид на Авдеевский коксохимический завод

На каких направлениях сконцентрируются ВС РФ

Американская газета The New York Times предположила, что теперь командование ВС РФ может бросить силы на Угледар. По мнению авторов материала, у Москвы высвободились силы для наступательных действий с севера. Взятие под контроль Марьинки и продвижение в Новомихайловке также создали необходимые условия для проведения операции в направлении Угледара, пишут журналисты.

Впрочем, военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков называет предположения западных СМИ на эту тему «гаданием на кофейной гуще». «Недавно они писали, что основной удар у нас придется на Купянское направление, и Украина туда стягивала свои резервы. В итоге произошло обратное. Они также считали, что самым надежным местом для ВСУ остается Авдеевка», — пояснил он.

Как считает Леонков, сейчас любое направление для российской армии будет перспективным, ведь она владеет стратегической инициативой. По его мнению, основным ориентиром для командования ВС РФ будет не только продвижение вперед, но и возможность сохранить личный состав.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук также не исключает наступления на Угледар. «Со взятием этого города под контроль мы практически полностью выходим на административную границу ДНР и фактически полностью освобождаем ее территорию», — считает он.

Еще одним вероятным направлением броска российской армии называют село Работино, о чем сообщали в командовании ВСУ. Представитель украинской армии Дмитрий Лиховой обнародовал свою версию, согласно которой большие силы ВС РФ сконцентрированы в зоне боевых действий в Запорожской области, где противостояние длится уже несколько месяцев.

В воскресенье Telegram-канал «Два Майора» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что российским войскам удалось существенно продвинуться на этом направлении за последние двое суток.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Наши ворвались на южную окраину Работино. Идут тяжелые бои», — говорится в сообщении канала. Минобороны РФ такие данные пока никак не комментировало.

Как считает Бердичевский, сейчас наблюдается движение ВС РФ на Запорожском, Херсонском и на Харьковском направлениях. «Сейчас везде происходят такие подвижки, поскольку у Украины проблема с артиллерией и контрбатарейной борьбой, этим пользуется армия России», — предположил он.

Каких успехов ждать от ВС РФ весной 2024 года

Эксперты считают, что после взятия Авдеевки для ВС РФ открывается дорога на север ДНР — к таким городам, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. По их мнению, перспективы на этом направлении появились в том числе за счет взятия под контроль Артемовска (Бахмута) весной 2023 года.

Как полагает Бердичевский, в ближайшие месяцы можно ждать существенных подвижек именно на этом участке. По его прогнозу, ВС РФ предстоит зайти в села, с территории которых все время велись артобстрелы Киевского и Куйбышевского районов Донецка, поэтому установить над ними контроль — очень важная задача.

«Также напоминаю, что до Краматорска с этих территорий фактически меньше 20 километров. Поэтому, надеюсь, что этой весной его и Славянск освободят. Конечно, у ВСУ было время, чтобы соорудить там укрепрайоны, но их моральный дух уже не такой, каким был в начале СВО. Думаю, армии России сейчас под силу раскатать эти подразделения и полностью вернуть наши территории», — высказал мнение эксперт.

По версии Бердичевского, на этом наступление не остановится. Уже летом, вероятнее всего, будут взяты под контроль несколько важных населенных пунктов. «Пока не буду говорить какие. Но подвижки есть», — прогнозирует он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Перед Москвой весной будут стоять и другие цели — в том числе политические, считает военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Например, сберечь собственные силы и максимально ослабить моральный дух как ВСУ, так и руководства Украины. Это, естественно, скажется на настроениях в Евросоюзе, НАТО и США. Нам нужно добиваться победы малой кровью, так что, думаю, на это будет делаться ставка», — предположил он.

Какая главная задача у ВС РФ в зоне СВО

Одной из самых актуальных задач для российских войск остается безопасность городов, жители которых годами подвергаются обстрелам со стороны Украины. В конце января Владимир Путин отметил, что демилитаризованная зона должна быть такого масштаба, чтобы у ВСУ не было возможности атаковать населенные пункты РФ из дальнобойных орудий.

По мнению главы Херсонской области Владимира Сальдо, необходимо, чтобы она была шире дальности полета РСЗО и оперативно-тактических ракет «Точка-У». «Это где-то не менее 150–200 километров», — считает губернатор.

Аналитик Алексей Леонков допускает, что демилитаризованная зона может быть еще шире. По его мнению, чтобы полностью обезопасить мирных жителей, ВС РФ придется продвинуться дальше к западным границам Украины. «Такая зона может достигать и 300–500 километров, но угроза нашим территориям исчезнет тогда, когда мы выйдем на границу со странами НАТО», — считает он.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как предположил собеседник NEWS.ru, сейчас рано говорить о сроках создания «безопасной» зоны.

«Мы не торопимся — не стараемся успеть к каким-то красным датам. Задача выполняется так, как должна выполняться. Поставлены цели денацификации и демилитаризации с максимальным сохранением личного состава и гражданского населения тех территорий, которые мы освобождаем. Некоторые называют это войной на истощение, но я считаю это рациональным подходом к боевым действиям, который ранее не демонстрировала ни одна армия», — подытожил Леонков.

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