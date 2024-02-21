Пентагон предрек Украине потерю городов без помощи США Пентагон: Киеву без военной помощи США придется выбрать, какие города удерживать

Фото: Xinhua/Liu Jie/Global Look Press

Отсутствие возможности возобновить американскую помощь ставит Украину перед выбором, какие города ВСУ в состоянии удерживать, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для СМИ. Киеву придется принять решение о защите конкретных населенных пунктов в текущих условиях, добавила она.

Украинские власти должны учесть те ресурсы, которые у них есть, а также предоставляемую партнерами помощь. США пока что не могут передавать ВСУ критически значимые PDA-пакеты, подчеркнула представитель Пентагона.

Сингх призвала палату представителей в кратчайшие сроки утвердить запрос Белого дома на $60 миллиардов для помощи Украине. Она также прокомментировала взятие российскими войсками Авдеевки. ВСУ были вынуждены отвести свои силы из населенного пункта для сохранения артиллерии и боеприпасов, констатировала представитель Пентагона.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что США необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия Украине. Так депутат от Крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на данные американских СМИ о передаче Киеву обновленных ракет ATACMS большой дальности. Вашингтон, по его словам, напрямую втянут в конфликт на Украине и является одной из его сторон.