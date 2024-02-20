Крынки, АКХЗ, Авдеевка: о каких успехах ВС РФ Шойгу доложил Путину

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 20 февраля провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. О чем сообщил верховному главнокомандующему глава оборонного ведомства, что сказал российский лидер?

Что сказал Шойгу о ситуации в Крынках

Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области, сообщил Шойгу во время встречи с Путиным. По его словам, в селе сосредоточены российские войска.

«Это действительно так, Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска», — заявил Шойгу.

Как подчеркнул глава Минобороны, украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, бойцы которой участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Он добавил, что Вооруженные силы Украины стремились показать США результаты в херсонском селе, однако потеряли 1,8 тыс. военных. При этом потери украинской армии в районе Крынок с лета 2023 года составили почти 3,5 тыс. человек, отметил российский министр.

Что сказал Шойгу об АКХЗ

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) после взятия Авдеевки под контроль ВС РФ освобожден, заявил министр. По его словам, сейчас в Авдеевке идет работа по разминированию. Шойгу также отметил, что в ходе этой операции потери российских войск были минимальны, а Вооруженные силы Украины при отходе бросили много оружия.

«Коксохимический завод в Авдеевке освобожден, идет движение российских войск на запад», — констатировал глава МО РФ.

Шойгу также назвал успехом ВС РФ взятие под контроль Авдеевки, так как в городе девять лет ВСУ создавался укрепрайон с подземными коммуникациями. Он подчеркнул, что российские военнослужащие наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки, прежде чем противник был сломлен.

Фото: МО РФ

Какие потери ВСУ в Авдеевке

По словам Шойгу, ВСУ потеряли 2400 военных под Авдеевкой за два дня — 17 и 18 февраля. Министр уточнил, что это данные украинской стороны.

«Если за последнее время боевых действий, я скажу только за последние двое суток, 17 и 18 [февраля], это 2400 [украинских военных]. Это не наши данные, это их. <...> Это большие потери», — сказал Шойгу.

ВС РФ создали невыносимые для противника условия, когда он был вынужден бежать из Авдеевки сам, добавил глава оборонного ведомства.

Что сказал Путин на встрече с Шойгу

В ходе встречи глава государства отметил, что ВСУ отдали приказ об отходе из Авдеевки в момент, когда из города шло хаотичное бегство украинских войск. По словам российского лидера, сделано это было по политическим соображениям, чтобы придать видимость организованного вывода.

Как подчеркнул Путин, российские военные на Авдеевском направлении действовали мужественно и героически. Президент указал, что бойцы ВС РФ заслуживают самых высоких наград, поощрений и слов благодарности страны и народа.

Глава государства добавил, что особый вклад в освобождение города внесла группа «Ветераны». В рамках этой операции военнослужащие проникли в тыл противника по узкой трубе.

Высказался верховный главнокомандующий и о пленных бойцах ВСУ. По его словам, содержать их надо в соответствии с международными правилами.

«Россия достойно содержит военнопленных, в соответствии с международными конвенциями, так же надо действовать и со взятыми в плен в Авдеевке», — констатировал Путин.

Фото: kremlin.ru Сергей Шойгу

Также российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога ни по украинскому вопросу, ни по вопросу стратегической стабильности с участием США и стран Запада. При этом Путин уточнил, что этот диалог невозможен в условиях, когда Вашингтон говорит о стратегическом поражении РФ.

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