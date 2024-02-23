В США оценили успехи Украины на поле боя Пентагон: ВСУ делают успехи на востоке и на юге

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины делают определенные успехи на поле боя, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Однако военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов, и в этом есть отчасти вина США, которые не могут снабжать ими ВСУ.

Я оставлю за украинцами право оценивать свое положение и ход войны в целом. Но они продолжают делать успехи на востоке и на юге, — сказала она.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ находятся в тяжелом положении. Он указал на уступающую численность ВСУ и нехватку вооружения украинской армии. Ситуация на фронте складывается плохо для Киева: промышленность страны и западная военная помощь не успевают покрывать потребности ВСУ. При этом он добавлял, что пока не считает обстоятельства критическими.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Вооруженные силы Украины оказались в очень сложной ситуации на фронте. По его словам, одной из причин стало недостаточное количество снарядов, поставленных Киеву участниками Альянса. Он объяснил промедление в том числе отсутствием решения США по дальнейшей военной поддержке Украины.