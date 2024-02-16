«Не хватает снарядов»: Буданов заявил о плохой ситуации на фронте для ВСУ Глава ГУР Украины Буданов заявил о плохой ситуации на фронте для ВСУ

Фото: МО Украины

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается плохо, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation. По его словам, украинская промышленность и западная военная помощь не успевают покрывать потребности ВСУ.

Плохая [ситуация на фронте], но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. Мы имеем дело с войной высокой интенсивности на протяжении двух лет, — подчеркнул он.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что силы ВСУ покинули сразу несколько укрепленных районов под Донецком. По его словам, речь идет о стратегически важных участках в зоне боевого соприкосновения. Советник добавил, что попытки вывести личный состав сопровождаются большими потерями, а украинские солдаты пытаются выбраться из огневого мешка.

До этого журналист Bild Пауль Ронцхаймер сообщил, что Украина впервые с начала спецоперации переживает тяжелейший военный кризис. По его словам, ситуация на фронте складывается неблагоприятно для ВСУ. Журналист добавил, что основывает свое мнение на том, что увидел, побывав на фронте под Артемовском. Репортер также отметил, что один из украинских солдат, с которым ему удалось пообщаться, пожаловался на острую нехватку людей и оружия.