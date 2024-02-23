Город Шебекино подвергся атаке ВСУ Гладков: город Шебекино атаковали ВСУ с помощью БПЛА со взрывным устройством

Фото: t.me/vvgladkov

Город Шебекино Шебекинского городского округа в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль, сообщил мэр Вячеслав Гладков. По его словам, оперативные службы работают на месте.

Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль, — написал он в Telegram-канале.

Ранее ВСУ атаковали Шебекино, в ходе обстрела пострадали два человека. Под удар попала стоянка промышленного предприятия, было посечено осколками 10 автомобилей и пробита кровля в одном из цехов.

До этого под обстрел украинской армии также попало белгородское село Новая Таволжанка. Различные повреждения получили четыре частных домовладения, также посекло один автомобиль. Никто не пострадал.

7 февраля сообщалось, что два человека пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области. Под прямой обстрел попала стоянка промышленного предприятия, посечено осколками 10 машин и была пробита кровля в одном из цехов. На место прибыли оперативные и аварийные службы.