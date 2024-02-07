Два человека пострадали при обстреле белгородского поселка Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вид на дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины поселка Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также, по его словам, под прямой обстрел попала стоянка промышленного предприятия, посечено осколками 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. На месте работают оперативные и аварийные службы.

По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сообщил губернатор.⠀

Накануне ВСУ атаковали беспилотниками город Губкин в Белгородской области. Дроны сдетонировали сразу после падения. В результате происшествия никто не пострадал, но повреждения получили несколько городских строений. В частности, были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы на территории четырех частных домовладений. В Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата беспилотников ВСУ с применением дежурных средств ПВО.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ с начала года выпустили по территории региона 1077 беспилотников. Он уточнил, что основной целью дронов остаются гражданские объекты вроде транспортных остановок и магазинов.