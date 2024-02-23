Появилось видео спасения пожилой женщины после обстрела ВСУ в Горловке МЧС: в Горловке потушили факельное горение газовой трубы из-за обстрела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Горловке в Донецкой Народной Республике пожарные потушили факельное горение газовой трубы из-за обстрела ВСУ 23 февраля, сообщило МЧС России. Спасатели на руках вынесли пожилую жительницу из частного дома.

Пожарные ведомства вынесли из дома 69-летнюю пострадавшую и передали врачам. Возгорание газовой трубы произошло возле частного дома в Донецкой Народной Республике, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС России охладили стены и крышу жилья от теплового воздействия. Благодаря этому дом не загорелся.

23 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня, пострадали мирные жители. По словам мэра города Ивана Приходько, украинские войска выпустили 10 снарядов. Тип РСЗО не уточнялся.

Ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся Донецк. В результате прямого попадания из РСЗО натовского калибра в лабораторный корпус Республиканской клинической больницы им. Калинина пострадали две сотрудницы медицинского учреждения. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого снаряд ВСУ разорвался у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На опубликованном в Сети фото можно увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS.