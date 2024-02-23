Европейские страны собирают $1,5 млрд на боеприпасы Украине FT: ЕС собирает $1,5 млрд на поставку снарядов для Украины из третьих стран

Фото: МО Украины

Европейские страны собирают $1,5 млрд на артиллерийские снаряды для Украины, которые хотят закупить в третьих странах за пределами ЕС, пишет Financial Times. По данным издания, Чехия организует реэкспорт боеприпасов, чтобы компенсировать задержки производства в Европе и «тупиковую ситуацию» в Конгрессе США по вопросу финансирования помощи Киеву.

Украинцам наплевать, откуда берутся эти снаряды и кто за них платит. Мы спорим из-за аббревиатур, пока они страдают на передовой, — заявил источник в дипломатических кругах ЕС.

Чехия занимается закупками боеприпасов для Украины в третьих странах с начала СВО, отмечает издание. По словам одного из собеседников, на эти цели Прага запросила у других стран ЕС $1,5 млрд.

В начале недели глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году Киеву нужно 2,5 млн снарядов, но ЕС отправил пока только 400 тысяч.

FT пишет, что ВСУ приходится резко нормировать артиллерийский огонь, что затрудняет отражение атак ВС РФ. Авторы напоминают о взятии под контроль Авдеевки на прошлой неделе, что называют первым значительным успехом армии России с мая.

Президент Чехии, бывший генерал и высокопоставленный чиновник НАТО Петр Павел ранее заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага выявила у неназванной страны за пределами ЕС «полмиллиона снарядов» калибра 155 мм, и еще 300 тысяч — калибра 122 мм. По его словам, если быстро найти финансирование, можно решить задачу с их поставкой ВСУ в течение нескольких недель. По данным FT, некоторые страны ЕС уже внесли свой вклад, но в правительстве Чехии отказались комментировать эту информацию.

Ранее издание Business Insider сообщило, что ВСУ слишком активно используют артиллерию, в результате чего орудия сильно изнашиваются. По его данным, эта проблема оказалась куда серьезнее, чем нехватка самих боеприпасов.