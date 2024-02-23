«Унизительно»: военкор высмеял Зеленского и его «неинтересное» интервью Военкор Руденко: попытка Зеленского обогнать Путина получилась унизительной

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News набрало всего лишь 24 тысячи просмотров за восемь часов, написал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Журналист признался, что его публикации читают в пять раз больше людей. Причину этого он видит в том, что Зеленский никому не интересен, поэтому его попытка обогнать главу РФ Владимира Путина получилась унизительной.

У меня один пост в ТГ набирает за это время в пять раз больше просмотров. Зеленский никому не интересный политик, это надо признать всей Украине — позор страны! Этот клоун хотел противопоставить свое интервью интервью, которое ранее дал Владимир Путин Такеру Карлсону. Получилось, если честно, смешно и «немного» унизительно, — написал Руденко.

В интервью телеканалу украинский президент ранее рассказал о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого, по его словам, будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом он исключил только оборонительную стратегию ВСУ. Говоря об обстановке в Черном море, он «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что он имеет в виду.