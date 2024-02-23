Зеленский пообещал России «сюрпризы» Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого, по его словам, будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом он исключил только оборонительную стратегию ВСУ. Говоря об обстановке в Черном море, он «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что он имеет в виду.

Мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять, — заявил Зеленский.

Ранее научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун высказал мнение, что ВСУ вряд ли пойдут в новое наступление после потери Авдеевки. По его словам, в украинской армии «патовая ситуация», в то время как российские войска вполне способны уничтожить оставшиеся в Донбассе украинские подразделения.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование перебрасывает силы в район населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. По его словам, это свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. Он добавил, что российские силы тем временем уничтожают технику фугасными авиационными бомбами.