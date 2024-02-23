«Ничего нового»: эксперт о «сюрпризах» Зеленского для ВС РФ в Черном море Дандыкин: «сюрпризы» ВСУ будут заключаться в попытках атаковать Крымский мост

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в рамках возможного контрнаступления задействуют диверсантов, а также попытаются атаковать Крымский мост западными ракетами, так военэксперт Василий Дандыкин прокомментировал для NEWS.ru слова президента Украины Владимира Зеленского о «новых сюрпризах» для ВС России в Черном море. По его словам, такие действия ВСУ не станут сюрпризом, поскольку — это обычный терроризм.

Скорее всего, продолжать попытки нанести удар по Крымскому мосту Storm Shadow, ATACMS, «Нептунами». Заметьте, [главу ГУР Украины Кирилла] Буданова не увольняют. Попробуют задействовать диверсантов и спящие ячейки ГУР, ВСУ, — считает он.

Дандыкин также выразил мнение, что российским военным необходимо брать под контроль Одессу, Очаков и Николаев, где, по его словам, собирают морские дроны и осуществляют морское снабжение для ВСУ. Он напомнил, что Украина не обладает флотом и все, что у нее есть в Черном море — беспилотники. Военэксперт при этом убежден, что у российских войск в 2024 году будет множество успехов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого, по его словам, будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом он исключил только оборонительную стратегию ВСУ. Говоря об обстановке в Черном море, он «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что он имеет в виду.