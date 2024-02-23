ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО и ранили мирных жителей

Фото: Maj. Joseph Bush/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня, пострадали мирные жители, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили 10 снарядов. Тип РСЗО в представительстве не уточнили.

В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили мирные граждане, — написал глава города.

Ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся Донецк. В результате прямого попадания из РСЗО натовского калибра в лабораторный корпус Республиканской клинической больницы им. Калинина пострадали две сотрудницы медицинского учреждения. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого снаряд ВСУ разорвался у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На опубликованном в Сети фото можно увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS.