«РФ не поставить на колени»: европейский лидер признал превосходство России Орбан: Россию невозможно поставить на колени в военном плане

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Никому не удастся поставить Россию на колени в военном плане, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth. По его словам, РФ продолжит сохранять превосходство над Украиной, поэтому конфликт должен быть урегулирован путем переговоров. У ситуации нет военного решения, констатировал политик.

Простые математические подсчеты показывают, что военное превосходство находится на стороне России, его не будет на стороне Украины, если не вмешается Запад. Но НАТО не хочет войны, она не вступит в войну. Необходимо добиваться прекращения огня, потому что невозможно поставить Россию на колени в военном плане, — заявил Орбан.

Он напомнил, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров. По его словам, ведущие западные державы придерживаются иной точки зрения. Если же экс-президент США Дональд Трамп победит на предстоящих выборах, то ситуация может измениться, добавил политик.

Ранее стало известно, что венгерские власти отказались встретиться с двухпартийной делегацией сенаторов США, которая накануне прибыла в Будапешт. Представитель от Демократической партии Джинн Шейхин оказалась разочарована тем фактом, что ни один из членов правительства не принял приглашения.