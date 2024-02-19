Власти Венгрии отказались встретиться с делегацией из США AP: правительство Венгрии проигнорировало визит делегации из США

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Венгерские власти отказались встретиться с двухпартийной делегацией сенаторов США, которая накануне прибыла в Будапешт, пишет AP. Никто из членов правительства Венгрии не принял приглашения на встречу. По данным AP, участники делегации призвали власти Венгрии к незамедлительному одобрению вступления Швеции в НАТО.

Сенатор от демократической партии Джинн Шейхин оказалась разочарована тем фактом, что ни один из членов венгерского правительства не принял приглашения встретиться с делегацией. Ее коллега Крис Мерфи счел позицию властей «странной и тревожной».

Прибывшие с визитом сенаторы объявили, что представят конгрессу совместную резолюцию, осуждающую предполагаемое отступление от демократии в Венгрии и призывающую правительство премьер-министра Виктора Орбана снять блокировку с трансатлантической интеграции Швеции.

Вступив в НАТО, Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым нациям по всему миру, — заявил сенатор-республиканец из Северной Каролины Том Тиллис.

Протокол о принятии Швеции в Альянс на ратификацию в парламент направил 23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагал, что скандинавская страна окончательно станет членом Блока не позднее конца ноября, но вопрос до сих пор не решен.