Два беспилотника ВСУ сбили над Курской областью Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно ракетный комплекс «Панцирь-С1»

В Курске работает ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что над территорией Курской области сбили два украинских беспилотника.

В небе над Курском работает ПВО, — написал Старовойт.

По данным Минобороны РФ, в регионе перехвачены два беспилотника ВСУ.

Около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, — сообщили в МО.

20 февраля ВСУ обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области, сообщал губернатор. По его словам, прилеты зафиксировали в четырех населенных пунктах. Так, в селе Гоголевка снаряд попал в ангар частного предприятия, были повреждены трактора и автомобиль. На хуторе Олешня были повреждены ЛЭП и частный дом. Кроме того, вследствие атаки было частично обесточено село Троицкое, где в четырех домовладениях выбило окна, сообщал Старовойт. Также под обстрел попало село Гордеевка.

Ранее февраля Telegram-канал SHOT сообщал, что 16 февраля дрон-камикадзе ВСУ атаковал насосную станцию спиртового завода «Курскпродукт», основанного в 1865 году. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.