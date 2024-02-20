ВСУ обстреляли несколько районов в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области

Фото: МО Украины

Суджанский и Кореневский районы Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Прилеты зафиксированы в селах Гоголевка, Троицкое и Гордеевка, а также на хуторе Олешня. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Пострадавших среди местных жителей нет, уточнил губернатор. В Гоголевке снаряд попал в ангар частного предприятия, в результате чего были повреждены трактора и личный автомобиль.

На хуторе Олешня в Суджанском районе зафиксировано три прилета. Была перебита линия электропередачи и повреждено одно домовладение.

Село Троицкое Корнеевского района частично обесточено после удара ВСУ, добавил Старовойт. В четырех домовладениях были разбиты окна.

Ранее село Кульбаки Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона. По его данным, всего было восемь прилетов, никто из местных жителей во время атаки не пострадал. Аварийные бригады приступили к восстановлению повреждений.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Под удар попали деревня Городище и село Козино, в результате атаки были повреждены линии электропередачи, населенные пункты оказались обесточены.