ВСУ покусились на российский спиртовой завод со 150-летней историей SHOT: ВСУ обстреляли спиртовой завод в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли насосную станцию спиртового завода «Курскпродукт». По его информации, инцидент произошел 16 февраля в шестом часу вечера, атака была совершена с помощью дрона-камикадзе. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что предприятие располагается возле села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным SHOT, в результате происшествия никто не пострадал, однако осколками были повреждены припаркованные рядом автомобиль и трактор.

Известно, что спиртовой завод, о котором идет речь, был основан в 1865 году. В 2010 году он возобновил работу после простоя и получил название ООО «Курскпродукт». Завод выпускает этиловый спирт из пищевого сырья сортов «люкс», «экстра» и «высшая очистка».

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