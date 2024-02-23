Крымский мост ждет удар, Авдеевка взрывается. Что будет дальше на СВО?

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ в Авдеевке

Текущая обстановка внутри Авдеевки, ситуация на Бахмутском направлении, возможный удар по Крымскому мосту, отказ иностранцев подписывать контракты с ВСУ, поздравления с Днем защитника Отечества — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 23 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц рассказал, что сейчас происходит на севере Авдеевки

«Мы топаем по полевой дороге, ведущей к северу Авдеевки. Обращаю внимание, что Донецк отсюда буквально как на ладони. В полях видны пустые капониры и снарядные гильзы — отсюда враг и лупил по городу. Слева с небольшими промежутками времени на предельно низких высотах заходят на атаку штурмовики Су-25. Справа — ударные вертолеты. Артиллерия грохочет, не переставая. В оркестр военных инструментов вплетается и мой дрон-детектор, периодически подсказывая, что в воздухе находится „птичка“. Впереди вырастает Авдеевский коксохим (АКХЗ). Он уже под нашим контролем, но над ним поднимается дым мощного разрыва. Либо это уже бои за городом, в районе Ласточкино. Либо противник накрывает завод, перешедший под наш контроль. Из раздумий выводит минометный „шляпс!“ справа, метрах в 300. „Это не по нам, артиллерию нашу пытаются нащупать“, — констатирует Чили и призывает идти дальше. В развороченных окопах вдоль дороги периодически попадаются тела украинских бойцов, их бронежилеты, неразорвавшиеся снаряды и самодельные боеприпасы, которые сбрасывали с дронов. Откатившись, противник пытается стабилизировать линию фронта и уже огрызается артогнем и дронами-камикадзе. Мы слышим периодически их характерные „хлопки“», — написал военкор.

Фото: МО РФ Авдеевка

Борис Рожин рассказал, что сейчас происходит за Бахмутом и Авдеевкой

«Ситуация к западу от Артемовска (Бахмута): после 48 часов боев российская армия закрепила контроль над первыми домами в н.п. Ивановское (Красное), после взятия окопов противника на восточной окраине. Ситуация к западу от Авдеевки: за последние часы российская армия усилила наступательные действия на этом участке фронта, продвинувшись на несколько сотен метров западнее Коксохимического завода в сторону Орловки. Кроме того, наши войска начали продвижение к западу от района Химик и к северо-западу от поселка Опытное, взяв под свой контроль большую часть лесополосы в этом районе. Идут бои за н.п. Северное», — отметил военный эксперт.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Военная хроника» рассказала о возможной атаке на Крымский мост

«В украинском сегменте соцсети X обсуждается одна из вероятных схем атаки на Крымский мост. Для нанесения комбинированного удара ВСУ могут потребоваться: крылатые ракеты Taurus для ударов по опорам; ATACMS для повторных ударов после Taurus; дроны Sea Baby для атаки с поверхности воды. Дроны могут быть использованы в качестве приманки для ПВО. Отмечается, что для повышения эффективности удара ракеты ATACMS могут быть использована как для применения по мосту, так и для вывода из строя систем ПВО вокруг него до нанесения главного удара ракетами Taurus. Для удара ВСУ могут потребоваться: 20-30 крылатых ракет Taurus; 20 ATACMS M57E1; 10 ATACMS M39A1; 10-20 морских дронов. Стоит добавить, что решение о передаче ракет ATACMS/Taurus еще не принято в США и Германии, однако степень вероятности поставок этих средств поражения остается высокой. Для ударов по Крымскому мосту ВСУ уже использовали крылатые ракеты и морские дроны, поэтому недооценивать это оружие явно не стоит», — сообщил источник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Крымский мост в Керчи

Даниил Безсонов рассказал о ситуации с иностранцами в рядах ВСУ

«На Украине приняли положение о прохождении иностранцами службы в Национальной гвардии МВД. Что интересного в этой новости? Иностранцы больше не хотят подписывать контракт с ВСУ из-за больших потерь и высочайшей интенсивности боевых действий, к чему они не привыкли. Они постоянно жалуются, что Украина — не Афганистан, Ирак или Африка, а „долбаный ад“, в котором шансов выжить практически нет. Украинским властям позарез нужно дополнительное мясо на фронт, поэтому это мясо было найдено в системе МВД Украины. Теперь сотрудники МВД Украины, начиная с Нацгвардии, массово будут отправляться на передовую, а их функции будут выполнять иностранцы. Еще один сюрприз для гражданского населения. Вряд ли иностранцы будут вникать в украинское законодательство, особенно в сфере применения огнестрельного оружия. Что будет с сотрудниками МВД в ближайшем будущем, уже понятно. Днепропетровский полк особого назначения был первой ласточкой. Украинским ментам советую через родственников в России выходить на наши спецслужбы и вместе думать, чем каждый из них может быть полезен, чтобы получить возможность переезда в нашу страну», — написал журналист.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Поздравления военкоров с Днем защитника Отечества

«Сегодня мы все празднуем 23 февраля — День защитника Отечества. С каждым прошедший годом СВО этот красный день календаря, который раньше праздновался довольно формально, а неформально — просто как день мужчин, приобретает все больше смысла, значения и значимости. 23 февраля — это не просто мужской праздник, это День Воина, и прежде всего наша команда хочет поздравить всех тех, кто сейчас непосредственно с оружием в руках защищает независимость нашей Родины. С Праздником, мужики!» — написал WarGonzo.

«Всех, кто держал, держит и еще только готовится держать в руках оружие ради защиты нашей Родины, Великой, Вечной и Святой Руси, с праздником! С Днем защитников Отечества!» — отметил «Старше Эдды».

«День защитника Отечества —праздник, который всегда вызывает чувство гордости и патриотизма за свою страну. И где, как не на выставке „Россия“ испытать шквал этих эмоций. Еще раз поздравляю всех причастных!» — подчеркнул Андрей Руденко.

«Мужики, спасибо вам за то, что вы для России, для нас, делаете! Никто не поймет до конца, через что вам приходится сейчас проходить, сколько фильмов про вас ни снимай, сколько книг ни пиши. От этого и есть подвиг, — жертвенность, в понимании, что никто никогда не поймет ее сути. Пока сам этого не испытаешь. С праздником вас, мужики», — написал Александр Сладков.

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