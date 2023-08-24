ВСУ отступят за Днепр после удара России: новости СВО на утро 24 августа

Фото: МО Украины

Украинским войскам придется отступить за Днепр из-за существенных потерь, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, командование ВСУ будет вынужденно перенаправить силы, которые находятся в Запорожье, на другие направления, чтобы закрыть бреши в обороне после удара ВС России.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на четверг, 24 августа, Киев предпринял попытку атаковать объекты в России тремя беспилотниками. В ведомстве заявили, что два дрона Вооруженных сил Украины были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью, еще один — над Калужской областью.

Кроме этого, вечером 23 августа российские военные пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку на территории страны, заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью.

При попытке переброски украинских военных через Днепр ВС России уничтожили пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, потери украинских войск составили до 20 человек. Офицер также добавил, что российские силы поразили скрытую в прибрежной зоне гаубицу М777 американского производства с помощью управляемой ракеты.

Мощный взрыв прогремел на Борщаговке в Киеве в ночь на четверг, 24 августа, сообщило украинское издание «Страна.ua». По информации онлайн-карты Министерства цифровой информации страны, власти столицы не объявляли воздушную тревогу.

Военкор Роман Косарев показал кадры последствий удара ВСУ по республиканскому центру крови в Донецке. По его словам, в результате обстрела была уничтожена водопроводная сеть и другие коммуникации.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Небольшой магазин загорелся в Донецке в после ночного обстрела ВСУ, сообщили местные жители. Кроме того, снаряды ВСУ попали на территорию больницы имени Вишневского. Как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по двум районам города 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Телеканал RT показал «кладбище» подбитой военной техники ВСУ, брошенной в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении. На кадрах, как предполагается, видна первая бронеколонна 47-й ОМБр, которую ВС России уничтожили в июне.

Последние резервы ВСУ несут серьезные потери в боевых действиях на Запорожском направлении, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, задействованная в боях 82-я десантно-штурмовая бригада сильно пострадала, столкнувшись с укрепленной линией обороны России.

Немецкий генерал Роланд Катер заявил, что украинские войска совершают ошибку, продолжая борьбу с блестящей системой защиты российских войск, используя лобовые атаки. Он выразил сомнение, что ВСУ смогут «до зимы взять Мелитополь» и нарушить пути снабжения ВС РФ в долгосрочной перспективе.

Итальянский генерал Марко Бертолини призвал Запад не ждать победы Киева на поле боя из-за преобладающей огневой мощи российских войск. Офицер в отставке отметил, что этот факт должны принять к сведению в ЕС, а Киеву необходимо садиться за стол переговоров.

Глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер призвал не ожидать прорыва ВСУ российской обороны в обозримом будущем. Он отметил, что контрнаступление украинских войск пока не принесло результатов, поэтому возникают сомнения, сможет ли страна вернуть ранее утраченные территории.

Немецкие власти пока еще не приняли решение о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus, сказал представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц тщательно взвешивает каждое решение, которое касается поставок оружия на Украину.

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