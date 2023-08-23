В Киеве раскрыли судьбу последних резервов ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: последний резерв ВСУ несет потери в Запорожье

Фото: Romain Carre/ZUMAPRESS.com

Недавно задействованная в боевых операциях на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины сильно пострадала, заявил в блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, резервы украинской армии столкнулись с укрепленной российской цитаделью на южном участке фронта и не смогли противостоять в столкновении высокой интенсивности.

82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла, — рассказал он.

Соскин также указал на то, что правительство Украины засекретило информацию о потерях ради сокрытия «катастрофы», к которой привело летнее контрнаступление ВСУ.

Ранее Соскин заявил, что прекращение боевых действий через «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, невозможно. Он подчеркнул, что инициатива вообще не содержит конструктивного алгоритма. Экс-советник Кучмы также поставил под сомнение способность украинской армии вернуть территории военным путем. По его мнению, у ВСУ нет столько людей, чтобы прорвать несколько линий обороны российских войск.