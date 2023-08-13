«Реализовать невозможно»: в Киеве оценили «формулу мира» Зеленского Соскин: Зеленский не сможет реализовать свою «формулу мира»

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Прекращение боевых действий через «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, невозможно, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале он подчеркнул, что инициатива вообще не содержит конструктивного алгоритма.

«Формулу мира» Зеленского реализовать невозможно, потому что там формулы нет как таковой. Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции, — рассказал Соскин.

Он также поставил под сомнение способность украинской армии вернуть территории военным путем. По мнению Соскина, у ВСУ нет столько мужчин, чтобы прорвать несколько линий обороны российских войск.

Ранее военкор Александр Сладков заявлял, что западные правительства готовят Зеленского к сделке с Москвой, по итогам которой линия боевого соприкосновения превратится в госграницу республики.

В связи с этим он обратил внимание на ситуацию с военными комиссарами, которых Зеленский стал массово увольнять. Сладков считает, что коррупция — это лишь повод зачистить систему от людей, которые проводили принудительную мобилизацию по приказу из Киева. Теперь на их место будут назначать боевых инвалидов, которые вряд ли смогут повторить опыт предшественников.