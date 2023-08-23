В США предсказали исход наступления России в зоне действия СВО Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ из-за удара России отступят за Днепр

Фото: МО РФ

Вооруженным силам Украины придется установить линию обороны по Днепру из-за потери значительной части людей и боевой техники, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Он считает, что к отступлению за Днепр украинских войск приведет атака ВС РФ на всем протяжении фронта.

Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши, — считает Риттер.

Россияне в такой ситуации, уверен экс-разведчик, введут в бой главные ударные силы и обвалят фронт. ВСУ придется перейти к тактике мобильной обороны, однако она не поможет, поскольку у украинской стороны не хватит ресурсов и оружия. В конечном итоге наступление ВС РФ на всем протяжении фронта завершится стратегическим отступлением ВСУ за Днепр, считает Риттер.

Ранее американские военные заявили, что контрнаступление ВСУ идет не по плану из-за того, что большое число войск развернуто на востоке. Власти США рекомендуют Киеву сосредоточиться на Южном направлении. При смене тактики темп контрнаступления ВСУ может измениться. Спустя несколько месяцев после начала активных боевых действий украинцы, возможно, начали прислушиваться к советам американских военных.