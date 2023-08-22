NYT: власти США призвали ВСУ сосредоточиться на Южном направлении

Фото: МО Украины

Американские военные заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не по плану из-за того, что большое число войск развернуто на востоке, сообщает The New York Times. По информации издания, власти США рекомендуют Киеву сосредоточиться на Южном направлении.

Американские планировщики советовали Украине сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю, главному приоритету Киева, и прорыве через российские минные поля и другие оборонительные линии, даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники, — отмечается в материале.

При смене тактики темп контрнаступления ВСУ может измениться, отмечается в издании. Там добавили, что спустя несколько месяцев после начала активных боевых действий украинцы, возможно, начали прислушиваться к советам американских военных.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом отказывается называть ситуацию на Украине тупиковой. По мнению дипломата, украинские войска «методично возвращают территории». При этом Вашингтон намерен поддерживать Киев в его усилиях, отметил он.