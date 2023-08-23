Военкор Косарев показал обстрелянный ВСУ центр крови в Донецке

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Роман Косарев опубликовал в своем Telegram-канале видео с последствиями удара ВСУ по республиканскому центру крови в Донецке. Он рассказал, что в результате обстрела в учреждении уничтожена водопроводная сеть и все прочие коммуникации.

Военкор показал на видео технический этаж центра крови, по которому прилетел украинский снаряд, продемонстрировав осколок, найденный там же.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела Донецка 23 августа также было повреждено здание станции скорой медицинской помощи.

Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ВСУ обстреливали Донецк в течение всего утра, удары наносились в том числе по Киевскому и Ворошиловскому районам. Кулемзин сообщил, что один из снарядов попал в многоэтажный дом на улице Розы Люксембург, были повреждены припаркованные машины, дорога была усыпана осколками. По данным СЦКК, за утро украинские войска выпустили по Донецку не менее 50 снарядов.

Ранее военкор Андрей Руденко показал видео с украинскими прилетами по центру Донецка. На кадрах показано попадание снаряда ВСУ по жилому кварталу на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской. По его словам, в данном районе всегда оживленное движение, военных объектов там нет.