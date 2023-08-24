В Италии заявили, что огневая мощь РФ делает победу Украины немыслимой Итальянский генерал Бертолини: огневая мощь РФ делает победу Украины немыслимой

Фото: МО Украины

Западу нужно принять к сведению, что победа Киева на поле боя немыслима из-за преобладающей огневой мощи России над Вооруженными силами Украины, заявил в интервью Libero отставной генерал НАТО Марко Бертолини. По его словам, Киеву необходимо сесть за стол переговоров.

В военном смысле победа Украины немыслима, нам нужно принять это к сведению и сесть за стол переговоров <...>. В последние месяцы культивируется риторика «мы победим», подогревая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна на поле боя. Украинцы не могут победить, — заявил он.

Бертолини отметил, что ЕС допустил ошибку, переоценив свое технологическое преимущество над РФ. Россиянам удается производить больше снарядов и боеприпасов, чем всему Западу, добавил генерал. По его словам, все те, кто прогнозировал быструю победу над Россией, крупно ошиблись.

Ранее журналист Ишан Тхарур заявил, что украинские войска понесли серьезные потери в ходе контрнаступления и увязли в укреплениях ВС России. По его мнению, успехи ВСУ были временными вопреки направленным Западом миллиардам долларов, которые были вложены в подготовку украинского плана по возвращению утраченных территорий.