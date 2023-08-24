Генерал из Германии сообщил «плохую новость» из Украины Генерал бундесвера Катер: ВСУ совершают ошибку, когда атакуют в лоб

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

ВСУ разбиваются в лобовых атаках о линии обороны ВС РФ, заявил в интервью Die Welt генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер. По его мнению, за последние месяцы на передовой не заметно изменений. Катер отметил, что «плохой новостью» является малое количество сообщений о положении на передовой.

Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось, — подчеркнул генерал.

Он считает, что ВСУ ошибаются, когда продолжают борьбу с «блестящей системой защиты», используя лобовые атаки. Катер усомнился в возможности ВСУ в такой ситуации «взять до зимы Мелитополь» и нарушить пути снабжения российских войск «в долгосрочной перспективе».

Генерал уверен, что ВСУ придется сменить тактику. Именно поэтому Украина просит у союзников оружие дальнего действия, заключил он.

Ранее сообщалось, что официальные лица США дали ВСУ от месяца до шести недель на контрнаступление, поскольку затем его придется поставить на паузу из-за начала проливных дождей. Аналитики также полагают, что ударные силы страны могут выдохнуться к середине или концу сентября.