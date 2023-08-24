«Кладбище» военной техники ВСУ на Ореховском направлении попало на видео RT показал «кладбище» подбитой военной техники ВСУ на Ореховском направлении

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Скопление подбитой военной техники Вооруженных сил Украины, брошенной в районе Работино на Ореховском направлении, попало на видео, опубликованное RT. Предположительно, в кадры попали вооружения первой бронеколонны 47-й ОМБр, которую ВС РФ уничтожили еще в июне.

В самом начале и в конце видео можно заметить три уничтоженные БРМ Leopard 2R HMBV, бронемашины, полученные ВСУ из Финляндии. Они предназначались для открытия безопасных коридоров в заграждениях и минных полях. БРМ были оснащены минным тралом и бульдозерным отвалом. Технически машины являются танками Leopard 2A4.

Также на кадрах можно увидеть Т-72Б с новыми тактическими знаками ВСУ. Аналогичные знаки впервые появились на боевой технике Украины весной 2023 года. Вместе с уничтоженными Leopard 2R HMBV на том же участке фронта ВСУ потеряли единственную БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel, поставленную Киеву из Канады.

Ранее автор американского журнала Newsweek Элли Кук заявил, что Украине лучше не использовать полученные от Запада танки Abrams и Leopard в контрнаступлении на заминированной территории в Запорожье. Кроме того, из-за особенностей местности российские войска смогут легко обнаруживать эти боевые машины и уничтожать. В публикации подчеркивается, что Киеву надо использовать старый танковый парк, чтобы добиться прорыва через территорию, которую Россия заминировала.