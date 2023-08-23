Украину предупредили о рисках использования Abrams Newsweek: ВСУ могут потерять все Abrams из-за особенностей местности и мин

Фото: Daniel Löb/dpa/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Abrams

Украине лучше не использовать полученные от Запада танки Abrams и Leopard в контрнаступлении на заминированной территории, заявил американский журнал Newsweek. Кроме того, из-за географических особенностей местности российские войска смогут легко обнаруживать эти боевые машины и уничтожать.

В публикации подчеркивается, что Киеву надо использовать свой старый танковый парк, чтобы добиться прорыва через территорию, которую Россия заминировала. Издание приводит слова бывшего спецпомощника главнокомандующего ВСУ Дэна Райса, который считает, что на российских минных полях украинская армия может потерять свои лучшие танки.

Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва, — пояснил Райс.

Исследователь департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон назвала горьким уроком для украинских сил потерю танков Leopard в начале июня, когда ВСУ начали контрнаступление и бросили немецкие боевые машины на минные поля.

Ранее глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщил, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. По его словам, ВСУ получат боевые машины к началу осени, но сначала их направят в Европу. По словам Буша, в Пентагоне приняли решение передать ВСУ более старые модели M1A1 вместо современной версии танка.