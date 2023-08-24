Военное руководство ЕС оценило контрнаступление ВСУ Глава Военного комитета ЕС призвал не ожидать прорыва ВСУ российской обороны

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Бригер

Председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер заявил, что сомневается в способности Украины вернуть территории. По его словам, которые приводит издание Hasepost, не стоит ожидать прорыва ВСУ российской линии обороны.

Роберт Бригер, председатель Военного комитета Европейского союза с мая 2022 года, заявил, что неясно, сможет ли Украина восстановить полный суверенитет имеющимися средствами, — отмечается в публикации.

Издание подчеркнуло, что контрнаступление ВСУ, которое продолжается с июня, пока не принесло результатов. При этом Россия уже контролирует около 17% территории Украины и прочно держит оборону. Бригер также указал на ограниченное число бригад, которыми располагает Киев. Это не позволяет надеяться на прорыв российской обороны, добавил он.

Украинский конфликт генерал назвал борьбой на истощение. По мнению Бригера, успех Украины был бы желателен, однако в обозримом будущем его не заметно. Между тем Россия сохраняет военный потенциал, существенно не пострадавший из-за западных санкций. У Москвы имеется очень большая масса вооружений и огромный запас резервов. По данным пунктам она явно превосходит Киев, заключил генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень тяжело и медленно. При этом он считает, что силы страны движутся в нужном направлении, хотя и не быстрыми темпами.