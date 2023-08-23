ВСУ готовятся к прорыву под Угледаром: новости СВО на вечер 23 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ сконцентрировали силы под Угледаром и прощупывают оборону ВС РФ, планируя атаковать фланги, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, обстановка на этом участке остается напряженной, украинских военных и технику стягивают с других направлений, готовясь к наступательным действиям.

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе СВО. За сутки на Купянском, Запорожском, Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ потеряли 655 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два украинских танка, 10 боевых бронированных машин, самоходные артиллерийские установки Krab, Panzerhaubitze 2000, две гаубицы Д-20, три орудия Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, самоходная гаубица М109 Paladin, артиллерийская система М777, две гаубицы «Гвоздика», установка «Акация». Кроме того, в районе города Запорожья была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами ПВО за сутки был перехвачен реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожены 18 украинских беспилотников.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания БРИКС заявил, что действия России на Украине продиктованы желанием положить конец войне, которую Киев и Запад развязали против людей, живущих в Донбассе. Российский лидер также поблагодарил коллег по БРИКС за их участие в поисках путей разрешения конфликта, подчеркнув при этом, что такие страны пытаются решить проблему мирными средствами.

Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Бразильский лидер заявил на саммите БРИКС, что страна не может оставаться в стороне, наблюдая за тем, как на Украине разворачивается главный конфликт современности, имеющий последствия для всего мира. Лула да Силва подтвердил готовность Бразилии способствовать скорейшему прекращению огня и достижению долгосрочного перемирия на Украине.

Фото: BRICS/Flickr.com/Public Domain Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на 15-м саммите БРИКС

ВСУ обстреливали Донецк в течение всего утра, под ударами оказались жилые кварталы в Киевском и Ворошиловском районах, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, один из снарядов попал в многоэтажку на улице Розы Люксембург, задело припаркованные машины, дорогу усыпало осколками. По данным представительства ДНР в СЦКК, также зафиксированы попадания в здания скорой помощи и центра крови. Военкор Андрей Руденко показал на видео момент прилета снаряда в городскую застройку на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, отметив, что в этом месте всегда оживленное движение.

В Белгородской области система ПВО сбила украинский дрон, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа был обнаружен и уничтожен около 11:30, никто не пострадал, разрушений нет.

США не поддерживают атаки ВСУ по территории России, заявили в Госдепе. Там напомнили, что Соединенные Штаты уже передали Украине значительное количество оружия и техники, при этом неоднократно подчеркивали, что выступают против применения поставляемых Киеву вооружений для нанесения ударов по РФ.

Директора киберспортивной команды 9Pandas по Dota 2 Марию Гунину проверят на финансирование ВСУ, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, заявление в полицию подал некий фанат киберспорта, обративший внимание правоохранителей на публикации, в которых Гунина открыто признавалась в переводах денежных средств украинским военным, а также писала крамольные комментарии об атаках на Крымский мост.

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Командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен обвинил российских военных в попытках нарушить работу станций спутниковой связи Starlink на Украине. По словам генерала, попытки ВС РФ заглушить систему пока не возымели успеха. Аналитик Сергей Денисенцев назвал обвинения со стороны Пентагона вбросом и спекуляцией, пояснив, что перекрыть сигнал Starlink очень сложно и почти невозможно, поскольку у российских военных нет таких технических возможностей, чтобы глушить спутники на орбите. Политолог Данила Гуреев в свою очередь допустил, что беспочвенные подозрения вызваны опасениями США за собственную безопасность.

Одной из главных задач российских снайперов в зоне СВО является срыв ротации подразделений ВСУ на передовой, считает военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, сейчас группу противника из шести-семи человек можно ликвидировать за две минуты с 1400 метров. А увеличение средней дистанции снайперской стрельбы почти до 2000 метров сделало необязательным наличие маскировки «как в кино», отметил эксперт.

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