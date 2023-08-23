ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками: новости СВО на утро 23 августа

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Системы ПВО пресекли попытку Украины атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа в ночь на 23 августа, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что два БПЛА были сбиты над Можайским и Химкинским районами Подмосковья. Третий дрон ВСУ был подавлен силами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити». В результате случившегося никто не пострадал.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ в ДНР. Кроме того, ВС РФ сорвали эвакуацию подбитой техники противника и ротацию его сил.

Штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Запад» на Купянском направлении заняли опорный пункт и два наблюдательных поста ВСУ, рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. Он отметил, что позиции противника были заняты при наступлении российских войск в районе поселка Ольшаны.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил американский БТР Stryker ВСУ на Запорожском направлении. По данным канала, для точного выстрела по боевой машине была использована управляемая ракета.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Глава государства также подчеркнул, что командование ВСУ ведет себя так, словно солдаты — не их граждане, толкая бойцов на минные поля и под артиллерию.

Власти Украины намерены в ближайшее время открыть новое кладбище для захоронения погибших военнослужащих. Согласно документу правительства страны, объект, площадь которого 266 гектаров, должен появиться в населенном пункте Гатное Киевской области.

Украинский телеканал ТСН сообщил, что в ночь на среду, 23 августа, в порту города Измаила Одесской области прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск наказал ВСУ, отключив переданные Киеву терминалы связи Starlink после негативной реакции президента Украины Владимира Зеленского на его план по мирному урегулированию, сообщает The New Yorker. Один из украинских военнослужащих рассказал, что на этом фоне в один момент в войсках начался хаос.

Специалист британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава может стать фатальной для Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления. По словам эксперта, украинские войска стремятся улучшить свое положение на фронте, сталкиваясь с массированной обороной и артиллерийским огнем ВС РФ.

Белый дом не считает, что украинский конфликт в настоящее время находится в стадии тупика, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выразил мнение, что украинские войска «методично возвращают территории». При этом, по его словам, Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев в его усилиях. Политик также отметил, что США знали о мощности российской линии обороны перед началом контрнаступления ВСУ.

Ряд американских военных рекомендовали ВСУ изменить тактику, благодаря чему, по их мнению, контрнаступление будет иметь успех, пишет The New York Times. В США призвали украинские войска сосредоточиться на Южном направлении и идти в сторону Мелитополя, даже если войска будут нести серьезные потери.

Замначальника управления Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил, что жители Украины смирились с потерей части территорий и сейчас у них не хватает мотивации, чтобы идти на фронт и отвоевывать свои земли. По его словам, проблема с нехваткой мотивации у украинцев появилась после 2014 года.

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