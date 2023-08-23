МВД проверит директора команды 9Pandas по DotA2 на спонсирование ВСУ SHOT: МВД начало проверку против директора команды 9Pandas по DotA2 Гуниной

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МВД России начало проверку в отношении стратегического директора российской киберспортивной организации 9Pandas в дисциплине DotA2 Марии Гуниной на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, Гунина не раз открыто сообщала о финансовой помощи для украинских военных, а также нелестно высказывалась про Крымский мост.

По информации канала, в правоохранительные органы с просьбой проверить гендиректора 9Pandas обратился один из болельщиков команды. Он утверждает, что Гунина радуется терактам на территории России, поддерживает ВСУ, а также призывает своих подписчиков следовать «ее примеру».

9Pandas — киберспортивная организация, базирующаяся в Сербии. В составе команды по DotA2 значатся пятеро россиян. В международных соревнованиях 9Pandas начала участвовать в апреле 2023 года. Кроме этой дисциплины у компании также есть команда по Counter Strike: Global Offensive. Кроме того, организация является крупным и известным рекламным агентством с огромным количеством проектов в сфере киберспорта.

Ранее сообщалось, что в Амурской области был арестован работник Российских железных дорог, подозреваемый в финансировании Вооруженных сил Украины. Его обвиняют в том, что он перечислял средства ВСУ при помощи банковской карты. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.