Военэксперт объяснил, почему снайперам в СВО не нужна «киношная» маскировка Военэксперт Суконкин: снайперам в СВО больше не нужна маскировка, как в кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение средней дистанции снайперской стрельбы практически до 2000 метров сделало наличие маскировки «как в кино» необязательным, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он подчеркнул, что противоположная сторона следит за местностью в радиусе 800-1000 метров, не ожидая огня с 1,8 км.

Увеличение дальности стрельбы практически до 2000 метров позволяет уделять меньше, так как противоположная сторона следит за местностью в радиусе 800-1000 метров, не ожидая огня с 1,8 км. Понятно, что камуфляж есть у всех. Но такого, как в кино, где все лежат под маскировочной сеткой, когда нельзя шевельнуться — такого нет, — добавил Суконкин.

По его словам, даже «сидящего на стуле бойца» вряд ли заметят с расстояния 2 км.

По его словам, возросшая средняя дальность стрельбы стала главным фактором высокой живучести российских снайперов в зоне СВО. Он не исключил, что подобные подразделения работают с расстояния до 1850 метров вместо прежних 600–800 м. Собеседник отметил, что российские снайперские группы, скорее всего, применяют в зоне СВО винтовки калибра 10,3×77 мм, 12,7 мм, 9,53 мм, 8,6×70 мм и 7,62×51 мм НАТО.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ликвидации снайперским выстрелом пулеметчика ВСУ. На кадрах из окопа видно, как в голову украинскому военнослужащему прилетела пуля, когда он уже готовился к ведению огня. По данным «РВ», убитый боец мог состоять в рядах спецназа.

Также канал «Военкоры Русской Весны» публиковал видео работы российских снайперов в лесах под Кременной. На кадрах показан момент, как снайперская пара ВС РФ уничтожает укрывавшегося украинского солдата двумя меткими выстрелами.