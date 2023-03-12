Появилось видео ликвидации пулеметчика ВСУ снайперским выстрелом в голову

Фото: Министерство обороны РФ

Снайпер Вооруженных сил России ликвидировал пулеметчика ВСУ точным выстрелом в голову, видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, убитый украинский военнослужащий мог состоять в рядах спецназа.

На снятых из окопа кадрах видно, что пулеметчик готовился к ведению огня, но за секунды до того, как он смог выстрелить, ему в голову попала пуля.

7 марта Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины российскими танками. На видеозаписи демонстрировалась работа экипажей танков Т-72Б3М, Т-72БМ и Т-90М «Прорыв», выезд на рубежи, а также ведение огня по противнику.

Ранее появилось видео уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ экипажами самоходного орудия 2С9 «Нона». Координаты расположения пункта были получены в ходе разведывательно-поисковых действий группировкой войск «Центр».

4 марта Telegram-канал «Народная милиция ДНР» опубликовал видео уничтожения украинского военного снайпером ВС России в Донецкой Народной Республике. По данным канала, снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса выявил и ликвидировал солдата ВСУ на его позиции.