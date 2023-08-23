США заявили, что не поддерживают украинские удары по территории России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента. При этом он подчеркнул, что РФ может закончить боевые действия в любое время, выведя войска с Украины. Реакция Вашингтона поступила после нового удара беспилотников по Москве в ночь на 23 августа.
Соединенные Штаты, которые предоставили Украине значительную помощь в виде оружия и другой военной техники, не раз заявляли, что против нападений на территории России.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».
Аэропорты Москвы приостанавливали свою работу, позднее они возобновили прием и отправление рейсов в штатном режиме.
Обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.