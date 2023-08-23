В США выразили мнение насчет украинских ударов по России США заявили, что не поддерживают украинские удары по территории России

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра «Москва-Сити» в результате атаки украинских беспилотников

США заявили, что не поддерживают украинские удары по территории России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента. При этом он подчеркнул, что РФ может закончить боевые действия в любое время, выведя войска с Украины. Реакция Вашингтона поступила после нового удара беспилотников по Москве в ночь на 23 августа.

Соединенные Штаты, которые предоставили Украине значительную помощь в виде оружия и другой военной техники, не раз заявляли, что против нападений на территории России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Аэропорты Москвы приостанавливали свою работу, позднее они возобновили прием и отправление рейсов в штатном режиме.

Обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.