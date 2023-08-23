Действия России на Украине продиктованы желанием прекратить войну, развязанную странами Запада против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите стран БРИКС. По словам главы государства, с помощью западных стран на Украине совершили госпереворот, а затем развязали войну против тех, кто был против. Трансляция выступления опубликована на сайте Кремля.
Против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление — в течение восьми лет. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе, — заявил Путин.
Глава государства выразил благодарность членам БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках урегулирования конфликта. Он особенно подчеркнул, что такие страны пытаются решить вопрос мирными средствами.
В ходе своего выступления Путин также высказался о расчетах между странами БРИКС. По его словам, доля доллара в расчетах стремительно снижается, что является необратимым процессом. Согласно статистическим данным, в 2022 году в экспортно-импортных операциях в рамках объединения в валюте США осуществлялось лишь 28,7% сделок.