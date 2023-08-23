Путин объяснил причины начала СВО на Украине Путин заявил о желании России прекратить развязанную Западом войну в Донбассе

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Действия России на Украине продиктованы желанием прекратить войну, развязанную странами Запада против населения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите стран БРИКС. По словам главы государства, с помощью западных стран на Украине совершили госпереворот, а затем развязали войну против тех, кто был против. Трансляция выступления опубликована на сайте Кремля.

Против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление — в течение восьми лет. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе, — заявил Путин.

Глава государства выразил благодарность членам БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках урегулирования конфликта. Он особенно подчеркнул, что такие страны пытаются решить вопрос мирными средствами.

В ходе своего выступления Путин также высказался о расчетах между странами БРИКС. По его словам, доля доллара в расчетах стремительно снижается, что является необратимым процессом. Согласно статистическим данным, в 2022 году в экспортно-импортных операциях в рамках объединения в валюте США осуществлялось лишь 28,7% сделок.