В ДНР сообщили о подготовке ВСУ к наступлению под Угледаром Гагин: ВСУ планируют атаковать ВС России под Угледаром

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сконцентрировали подразделения под Угледаром, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, ВСУ планируют прощупать оборону, а потом нанести удар по флангам.

Противник сейчас сконцентрировал силы, чтобы попытаться прорвать наши фланги на Угледарском направлении. Пока идет прощупывание обороны, — сообщил Гагин.

Обстановка на данном участке фронта остается напряженной, добавил советник врио главы ДНР. По его словам, украинская армия пытается стянуть войска и технику с других направлений, чтобы привлечь их к наступлению под Угледаром.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ведут активные боевые действия под Угледаром. На опубликованных кадрах ВС России атакуют противника из артиллерийских орудий. По словам бойца с позывным Изюм, наступательные действия ВСУ на данном участке успешно подавляются.

Военный корреспондент Андрей Руденко также опубликовал видео, на котором запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы уничтожили украинский танк под Угледаром одним точным ударом.