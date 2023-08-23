Военэксперт назвал главную задачу российских снайперов в зоне СВО Военэксперт Суконкин: российские снайперы заняты срывом ротации ВСУ на передовой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что одной из главных задач российских снайперов в зоне СВО является срыв ротации подразделений ВСУ на передовой. Он не исключил, что подразделения открывают огонь по противнику при первой же возможности.

Скорее всего, одной из главных задач российских снайперов является срыв ротации ВСУ на передовой, когда полностью ликвидируются подразделения в шесть-семь человек во время смены — один отряд сменяет в окопах на позициях другой. Группы из шести-семи человек реально ликвидировать за две минуты с 1400 метров. Сейчас даже еду поднести опасно, — считает Суконкин.

По его словам, возросшая средняя дальность стрельбы стала главным фактором высокой живучести российских снайперов в зоне СВО. Он не исключил, что подобные подразделения работают с расстояния до 1850 метров вместо прежних 600–800 м. Собеседник отметил, что российские снайперские группы, скорее всего, применяют в зоне СВО винтовки калибра 10,3×77 мм, 12,7 мм, 9,53 мм, 8,6×70 мм и 7,62×51 мм НАТО.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ликвидации снайперским выстрелом пулеметчика ВСУ. На кадрах из окопа видно, как в голову украинскому военнослужащему прилетела пуля, когда он уже готовился к ведению огня. По данным «РВ», убитый боец мог состоять в рядах спецназа.

Также канал «Военкоры Русской Весны» публиковал видео работы российских снайперов в лесах под Кременной. На кадрах показан момент, как снайперская пара ВС РФ уничтожает укрывавшегося украинского солдата двумя меткими выстрелами.