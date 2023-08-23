Бразилия пожелала подключиться к усилиям по достижению мира на Украине Президент Бразилии пожелал подключиться к усилиям по урегулированию на Украине

Фото: KIM LUDBROOK/EPA/TASS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на 15-м саммите БРИКС

Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пленарной сессии саммита БРИКС, передает ТАСС. Он заверил, что страна не может оставаться в стороне и не заниматься главным конфликтом современности, разворачивающимся на Украине и имеющим последствия для всего мира.

Бразилия <...> готова присоединиться к усилиям для того, чтобы эффективно способствовать достижению немедленного прекращения огня [между сторонами], а также справедливого и продолжительного перемирия, — сказал Лула да Силва.

В мае бразильский лидер обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине. По его словам, необходим «более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений». Он добавил, что президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом строительству мира наряду с Бразилией привержены такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, добавил он.

В июле да Силва заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что конфликт на Украине следует решать исключительно путем дипломатии. Он подчеркнул, что в подобных вопросах нужно стараться избегать эскалации и применения оружия, которое несет риски, «не поддающиеся счету».