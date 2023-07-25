ВСУ готовятся к штурму Днепра: новости СВО на утро 25 июля

Фото: МО Украины

Вооруженные формирования Украины, расположенные в Снигиревке, накапливают силы для штурма Днепра, заявил глава российской администрации района Юрий Барбашов. По его словам, те средства, которые перевозятся в направлении населенного пункта, и силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о подготовке к форсированию реки. Барбашов добавил, что сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстает от графика. Среди причин медленного продвижения министр обороны назвал ситуацию с боеприпасами, артиллерией, а также минные поля. Тем не менее Резников заявил, что не беспокоится на этот счет, так как «все идет по плану», а представление о том, что «каждое наступление должно быть быстрым», является ошибочным.

В нескольких регионах Украины, включая Киев, ночью, 25 июля, была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Так, сигналы сирен были слышны в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Позже Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о серии взрывов, которые раздались под Киевом. По данным портала, столицу «с трех сторон» атаковали дроны «Герань». В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отметил глава военной администрации Киевской области генерал-полковник Сергей Попков, в Киевской области сработали системы ПВО. Он обратился к жителям столицы с призывом оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Уже утром издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Житомирской области.

Колумнист издания Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S в лесополосе на участке Кременная — Сватово. По его словам, ВС РФ выследили замаскированную ветками боевую машину и подбили ее, когда она «заползала» в лесополосу. В результате танк, по словам Экса, придется списать.

Фото: МО РФ

Рядовой ВС РФ сумел обнаружить и уничтожить более 10 военных ВСУ в бою в районе Времевского выступа, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов. По его словам, отважные действия военного позволили сорвать атаку украинской армии.

На Краснолиманском направлении военнослужащие группировки войск «Центр» отразили 10 попыток ВСУ атаковать ранее утраченные позиции в районе Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. В результате начавшегося стрелкового боя ВСУ потеряли более 100 человек личного состава, еще 14 военных сдались в плен.

Запад снабдил Украину всем необходимым вооружением для контрнаступления, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, США и их союзники предоставили Киеву «колоссальные объемы» военного оборудования. Однако на этом военная помощь ВСУ не закончится. Американский дипломат заявил, что в ближайшее время стоит ожидать новых анонсов военной помощи от Штатов.

Агентство Associated Press, ссылаясь на неназванный источник, пишет, что США отправят дополнительную помощь Киеву на $400 миллионов. Когда именно эта помощь окажется в Киеве, не сообщается, однако известно, что в очередную партию войдут боеприпасы для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet.

Фото: Staff Sgt. Matthew A. Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Испании направило Украине новую партию военной помощи, состоящую из четырех боевых танков Leopard 2A4. Вместе с этим Киев получит 10 бронетранспортеров и столько же грузовиков, а также боеприпасы. В испанском Министерстве обороны ожидают, что этот пакет военной помощи будет передан Украине в первой половине августа.

AFP сообщило о ранении своего корреспондента Дилана Колинза в зоне СВО. Французский журналист американского происхождения получил множественные осколочные ранения при съемке репортажа на позициях Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. Издание пишет, что репортера доставили в ближайшее медучреждение, в настоящее время угрозы его жизни нет.

Провал контрнаступления ВСУ, как пишет польская газета Rzeczpospolita, может лишить Украину помощи Запада. Несмотря на предоставленные Киеву танки и бронетехнику, украинские военные мало что смогли сделать на поле боя, пишут авторы издания. Вместе с этим они отметили, что обучение солдат ВСУ по стандартам НАТО не дало особого результата.

Организация Объединенных Наций осудила атаку Вооруженных сил Украины, в результате которой погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых атак на представителей прессы.

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