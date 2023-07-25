В Польше узнали, почему Запад готов отказаться от помощи Украине Rzeczpospolita: Украина может лишиться помощи Запада из-за провала контрнаступления ВСУ

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неудача в контрнаступлении ВСУ может обернуться для Украины сокращением финансовой и военной помощи со стороны Запада. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita. Там также отметили отсутствие успеха в обучении украинских военных по натовским стандартам.

В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров.<...> Страны Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать, — подчеркнули авторы издания.

Они также отметили, что украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что союзники на Западе «в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых решительных побед», поскольку «ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами».

Кроме того, в материале указано, что к сокращению поддержки Киева может привести смена власти в США и странах Европы.

Ранее стало известно, что представители Бундесвера (ВС ФРГ) подготовили доклад, где подвергли критике Вооруженные силы Украины по причине плохого применения навыков ведения боя, полученных бойцами во время обучения на Западе. Главной проблемой в сложившейся ситуации немецкие военные назвали действия офицерского состава. Содержание доклада имеет гриф «для служебного пользования».

Кроме того, представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска превосходят украинские вооруженные силы в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и это, по его мнению, является одной из причин, по которой буксует контрнаступление ВСУ.