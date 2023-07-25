Бундесвер подверг критике ошибки украинской армии Bild: ВС ФРГ раскритиковали ошибки украинской армии в конфиденциальном докладе

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Бундсвера (ВС ФРГ) подготовили доклад, где подвергли критике Вооруженные силы Украины (ВСУ) по причине плохого применения навыков ведения боя, полученных бойцами во время обучения на Западе. Главной проблемой в сложившейся ситуации немецкие военные назвали действия офицерского состава. С содержанием доклада, который имеет гриф «для служебного пользования», ознакомилась газета Bild.

Некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части, и получается, что каждое из них осуществляет какие-то действия, но единого ведения боя не прослеживается, — цитирует издание фрагмент одной из глав доклада.

Все это ведет к росту вероятности попадания по своим, отмечают авторы. Также у ВСУ отсутствуют элементы ведения боя, позволяющие в решающий момент установить огневое превосходство. Подобный стиль боевых действий не позволит применить знания, полученные военнослужащими Украины во время обучения на Западе, не даст технического превосходства или превосходства по численности личного состава.

Сложившуюся ситуацию в Бундесвере объясняют «украинской боевой доктриной», в рамках которой военнослужащие с наибольшим опытом и с наиболее высокими званиями хуже всего усваивают принципы пройденного обучения. В свою очередь молодые солдаты активно постигают западную науку воевать, но, возвращаясь на Украину, они выполняют приказы своих офицеров, которые не могут действовать по западному образцу.

Издание подчеркивает, что действиям ВСУ в докладе дается весьма критическая оценка, в результате чего контрнаступление «до сих пор идет скорее медленно».

Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска превосходят украинские вооруженные силы в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и это, по его мнению, является одной из причин, по которой буксует контрнаступление ВСУ.