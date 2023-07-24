Испания назвала число танков Leopard в новом пакете помощи Украине Испания направила Украине новую партию военной помощи с четырьмя танками Leopard

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Власти Испании передали на Украину партию танков Leopard 2A4, следует из пресс-релиза Минобороны страны. В нем уточняется, что всего Киев получит четыре бронемашины. Данные танки станут дополнением к шести Leopard 2 с аналогичными характеристиками, отправленным на Украину ранее.

24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными [для Украины]. В их числе четыре Leopard 2A4, — сообщили в Минобороны Испании.

В Испании ожидают, что техника будет передана ВСУ в начале августа. Кроме того, Киев получит от Мадрида 10 бронетранспортеров и 10 грузовиков. Также Украине поставят несколько машин скорой помощи и боеприпасы.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц сообщило о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи. По предварительной информации, его объем составит $400 млн. Агентство уточнило, что в него войдут боеприпасы и БТР Stryker.

Украина также получит новый пакет военной помощи от Германии. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, на эти цели Берлин выделит до €700 млн. Данный пакет будет включать две установки ЗРК Patriot и 40 БМП Marder. Кроме того, в него войдут 25 танков Leopard, добавил глава ведомства.