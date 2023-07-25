В Минобороны рассказали о десяти неудачных атаках ВСУ МО РФ: российские военные отразили 10 попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили десять попыток ВСУ атаковать ранее утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он отметил, что потери противника составили более 100 человек.

На Краснолиманском направлении в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции. В результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии группировки «Центр» потери противника составили свыше 100 боевиков, — сказал Савчук.

Он добавил также, что в плен сдались 14 военнослужащих ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили четыре БМП, три боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап.

Кроме того, по словам Савчука, на Сватовском направлении артиллерия и авиация группировки «Центр» поразили штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате были уничтожены три боевые бронированные машины, два пикапа и 300 солдат украинской армии. Также россияне поразили две гаубицы М777 и три 120-миллиметровых миномета.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли немецкий танк Leopard в районе села Работино на Запорожском направлении. Удар по технике противника наносился с применением беспилотника «Ланцет» ВДВ. В районе населенного пункта украинские подразделения пытались провести ротацию, однако им помешали FPV дроны.