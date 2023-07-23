ВСУ потеряли еще один Leopard на Запорожском направлении

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Российский беспилотник «Ланцет ВДВ» в районе села Работино на Запорожском направлении уничтожил немецкий танк Leopard, переданный Украине странами Запада, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Подчеркивается, что в районе населенного пункта Пятихатки ситуация спокойная: бойцы ВСУ «пытаются спрятаться от танка и артиллерии», а попытки украинских военных парировать удары безуспешны.

Канал также утверждает, что в районе Работино пикапы и БТР М113 ВСУ пытаются в спешке провести ротацию, при этом по ним работают FPV дроны Вооруженных сил РФ. Отмечается, что в этом же районе ранее были уничтожены БМП Bradley.

Telegram-канал Минобороны РФ ранее опубликовал видео уничтожения группы украинских штурмовиков высокоточным боеприпасом. Отряд ВСУ шел в атаку, но был вычислен на подступах к позициям ВС РФ и уничтожен. До этого Минобороны показало видео уничтожения техники и живой силы украинской армии под Артемовском. Артиллерия ВДВ ВС РФ разгромила силы ВСУ точными ударами.

23 июля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что за минувшие сутки в зоне СВО было уничтожено рекордное количество иностранной техники ВСУ.