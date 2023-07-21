Минобороны показало видео уничтожения отряда ВСУ высокоточным боеприпасом

Фото: МО РФ

Telegram-канал Минобороны России опубликовал видео уничтожения группы украинских штурмовиков высокоточным боеприпасом. Отряд ВСУ шел в атаку, но был вычислен на подступах к позициям ВС РФ и уничтожен.

До этого Минобороны показало видео уничтожения техники и живой силы украинской армии под Артемовском. Артиллерия ВДВ ВС РФ разгромила силы ВСУ точными ударами.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России начали мощное наступление под Донецком. По его данным, украинские военные были выбиты из населенного пункта Веселое. Минобороны России пока не комментировало данную ситуацию.

Военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям на участке Василы сильевка — Липовое около Соледара. По его словам, киевские военные боятся наступления ВС РФ. Сейчас украинская армия несет потери из-за работы российской артиллерии. При этом ВСУ наступают несколькими группами по 20 человек при поддержке до пяти единиц военной техники.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили очередную бронированную машину пехоты Bradley, поставленную Украине западными партнерами. В своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко опубликовал видео с подбитой техникой, снятое на Запорожском направлении. На кадрах видно, как у БМП перебиты гусеницы. Предполагается, что она могла подорваться на мине.