Российский рядовой выследил и уничтожил более десяти солдат ВСУ Минобороны: рядовой ВС РФ в бою у Времевского выступа уничтожил более десятка солдат ВСУ

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично уничтожил более десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его подвиг сорвал атаку ВСУ на российские позиции, отметил он в беседе с РИА Новости.

Стрелок Артем Березин в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка бойцов противника, — рассказал офицер.

По словам подполковника, после этого украинская атака захлебнулась, российские войска удержали свои позиции. Чехов добавил, что военнослужащие группировки «Восток» при выполнении боевых задач часто проявляют мужество и героизм.

Также, по словам офицера, на Южно-Донецком направлении артиллерия группировки уничтожила самоходную артиллерийскую установку противника «Гвоздика» и минометный расчет в районе Ровнополя. Кроме того, армейская авиация поразила места скопления живой силы ВСУ в селе Старомайорское.

Ранее Олег Чехов сообщил, что российская авиация поразила более десяти мест скопления ВСУ на Запорожском направлении. Подполковник также доложил о ликвидации украинской разведгруппы в районе поселка Мирного. Вместе с тем российские военные отразили атаку противника в направлении населенного пункта Работино, добавил офицер.