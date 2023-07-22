Российская авиация разбомбила скопления ВСУ на Запорожском направлении Авиация ВС РФ поразила более 10 мест скопления ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Российская авиация поразила более 10 мест скопления ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Подполковник также доложил о ликвидации украинской разведгруппы в районе поселка Мирного.

Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное, — заявил Чехов.

Вместе с тем российские военные отразили атаку противника в направлении населенного пункта Работино, добавил офицер. По его информации, украинская армия потеряла танки, бронемашины, минометный расчет и живую силу. Помимо того, в районе Червоной Криницы в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена буксируемая гаубица, рассказал начальник пресс-центра.

При этом на Южно-Донецком направлении передовые подразделения при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ близ Макаровки, рассказал представитель группировки войск. Как уточнил Чехов, восточнее Урожайного был уничтожен минометный расчет, в районе Великой Новоселки — гаубица «Мста-Б», в районе Водяного — станция контрбатарейной борьбы. Кроме того, авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ под Старомайорским, расчет ЗРК «Оса» сбил два украинских беспилотника.

Ранее военкор Александр Сладков не исключил попытку прорыва ВСУ к Мелитополю через Васильевку, от которой до города около 70 километров. В случае выхода к Азовскому морю армия Украины также может попытаться завладеть Запорожской АЭС, предположил Сладков.